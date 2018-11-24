كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. ندوة تثقيفية بين جامعة الأزهر والقوات المسلحة بمشاركة "الطيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد ندوة تثقيفية بين جامعة الأزهر والقوات المسلحة بمشاركة عدد من قيادات الجيش الأربعاء المقبل، تبدأ من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا.
ويشارك في الندوة عدد من علماء الأزهر سيتخللها كلمة لشيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، بعدها كورال إنشاد ديني وبعض المشاركات الفنية والإنشادية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | الأربعاء.. ندوة تثقيفية بين جامعة الأزهر والقوات المسلحة بمشاركة "الطيب" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .