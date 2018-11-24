أخبار مصر | الأربعاء.. ندوة تثقيفية بين جامعة الأزهر والقوات المسلحة بمشاركة "الطيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. ندوة تثقيفية بين جامعة الأزهر والقوات المسلحة بمشاركة "الطيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد ندوة تثقيفية بين جامعة الأزهر والقوات المسلحة بمشاركة عدد من قيادات الجيش الأربعاء المقبل، تبدأ من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا.

ويشارك في الندوة عدد من علماء الأزهر سيتخللها كلمة لشيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، بعدها كورال إنشاد ديني وبعض المشاركات الفنية والإنشادية.