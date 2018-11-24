أخبار مصر | أستاذ رمد: العمى يهدد الأطفال المبتسرين.. والفحص المبكر يحمى عيونهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ رمد: العمى يهدد الأطفال المبتسرين.. والفحص المبكر يحمى عيونهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور إيهاب سعد عثمان أستاذ العيون بكلية طب جامعة القاهرة، من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تتعرض لها عيون الأطفال المبتسرين الذين يولدون قبل مرور ٣٢ أسبوعا من الحمل.

جاء ذلك في كلمته على هامش الإعلان عن إطلاق أول حملة لمكافحة العمى لدى حديثي الولادة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "أطفال مبصرون 2020"، وأكد "عثمان"، ضرورة الفحص الجيد للأطفال للمبتسرين، خلال وجودهم في الحضانات، وقبل مرور شهر على ولادتهم، مشددا على أن حقن مادة داخل شبكية العين يمكن أن ينهي مشاكل العمى ومشاكل أخرى مرتبطة بالنمو.

ومن جانبها قالت "سها الجندي" رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور العيون للتنمية، إن إطلاق المرحلة المرحلة الأولى من الحملة تحت شعار "أطفال مبصرون 2020" جاء تزامنا مع فعاليات المؤتمر الشرق أوسطي لثاني لطب العيون وشبكية الأطفال؛ للاستفادة بأبحاث وخبرات أساتذة المجال في مصر ودول العالم.

وأوضحت أن الحملة تستهدف محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بعمل فحص مبكر للأطفال المبتسرين في الحضانات خلال 4 أسابيع من ولادتهم، وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الحملة، تستهدف الوصول إلى نحو 1000 طفل، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن نتائج المسح، استعدادا لانطلاق المرحلة التالية في عدد أكبر من المحافظات إلى جانب إطلاق حملة للتوعية بأهمية الفحص المبكر للمبتسرين.