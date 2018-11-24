شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للأهلي يكشف عن الحالة الصحية لـ«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب جيدة جدا.

وتابع مرجان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الطاقم الطبي نجح في استئصال الورم للخطيب حيث سيستمر في المسشتفى لمدة 10 أيام من تاريخ إجراء الجراحة»، مشيرا إلى أن الخطيب يتواصل معه يوميا للاطمئنان على الأوضاع في النادي الأهلي، معلقاً «الخطيب اطمأن على النادي فور إنهائه الجراحة ويتابع كل القرارات داخل النادي».

ونفى مرجان ما تردد حول خروجه من المستشفى أو تعرضه لوعكة صحية، مشيرا إلى استمراره في البرنامج العلاجي.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي «كابتن سيد عبدالحفيظ يعرض على الخطيب تقارير حول الأوضاع بقطاع الكرة أولا بأولا»، لافتا إلى أن النادي يستهدف الحصول على البطولة الأفريقية القادمة للعودة إلى كأس العالم للأندية.

وعن خسارة الأهلي بطولتين خلال شهر نوفمبر، قال مرجان «قدر الله وما شاء فعل، المخطئ سيحاسب، ونضع أيدينا على الأخطاء ولا نكابر».

وأردف «مر سنة على تولي المجلس الحالي الإدارة، ونحن نحافظ على مبادئ النادي الأهلي، وهناك مفاجأت قريبة سترضي الجمهور، معلقا «الخطيب لا يتعجل في اتخاذ القرارات ويحافظ على بيته وبإذن الله الأهلي راجع بقوة»، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال أسبوع أو 10 أيام.

واختتم مرجان «كارتيرون كان يستهدف الحصول على البطولة الأفريقية لكنه أخفق وسنحترم بنود التعاقد معه».