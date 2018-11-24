شكرا لقرائتكم خبر عن وضع «وادي الحيتان ورأس محمد» في «القائمة الخضراء» لـ«الدولي لصون الطبيعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وضع محمية رأس محمد ووادى الحيتان ضمن «القائمة الخضراء» بالاتحاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، السبت، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وجون سمارت المدير العالمي لمجموعة الحفاظ على التنوع البيولوجي (الاتحاد الدولي لصون الطبيعة) والدكتور هاني الشاعر مدير المكتب الإقليمي لمنطقة غرب آسيا التابع للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأعربت «فؤاد» عن سعادتها بإعلان محمية رأس محمد ومنطقة وادى الحيتان ضمن «القائمة الخضراء» كأول موقعين بمصر يتم إعلانهما كمناطق خضراء بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بالتعاون مع المجتمع المحلى بالمحميات وكافة الشركاء الآن والنجاح هو حماية للتنوع البيولوجى والخسارة سيتضرر منها الجميع .

وأوضحت أن «الإعلان على القائمة الخضراء يحتاج للعديد من الاشتراطات والجهود التي التزمت مصر بها في صونها وإدارتها للمحمية وفق آليات التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمع المحلى وشركاء العمل البيئى وهو ما أدى بنا إلى الاحتفال اليوم».

كما تم الإعلان عن المحميات والمواقع المدرجة ضمن «القائمة الخضراء»، والتي تشمل نحو 35 دولة كذلك 25 موقعاً أدرجت على القائمة الخضراء وأكثر من 70 موقعاً مرشحاً للانضمام لها.