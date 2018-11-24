شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء صوم الميلاد .. مطارنة جدد وتجليس أسقفين في صلاة عشية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عشية الأحد الثالث من شهر هاتور والذي يوافق أول أيام صوم الميلاد ويشاركه عدد كبير من أعضاء المجمع المقدس.

ومن المقرر أن يتم خلال العشية الإعلان عن منح رتبة مطران لعددٍ من الآباء الأساقفة إلى جانب تجليس اثنين من الأساقفة العموميين على إيبارشيتي دمياط وكفر الشيخ ، طما وكذلك سيامة ٥ رهبان في درجة الأسقفية.

بدأت الصلوات، عشية قداس سيامة الآباء الأساقفة الجدد، إذ دخل الرهبان الخمسة المقرر سيامتهم أساقفة يحيط بهم الآباء المطارنة والأساقفة تلاهم موكب قداسة البابا.

وتم الإعلان عن الأنبا ماركوس الأسقف العام على كرسي إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا إسحق الأسقف العام على كرسي إيبارشية طما.

وتضمنت العشية طقس رشم الملابس الأسقفية للرهبان الخمسة المرشحين للأسقفية وهم:

القمص مرقس الأبنوبي أسقفًا لإيبارشية الوادي الجديد.

والقمص ساويروس آفا مينا أسقفًا عامًا

القمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا

القمص بيشوى آفا موسى أسقفًا عامًا