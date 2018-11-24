شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس الوزراء: مصر في حاجة لـ50 مدينة جديدة حتى عام 2050 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن البرج الذي ينفذ في العاصمة الإدارية الجديدة ليس الأطول في العالم مثلما يتحدث البعض، ولكنه الأطول في قارة أفريقيا.
وتابع المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة استيعاب الزيادة السكانية لكل شرائح المجتمع، حتى لا يقوم المواطن بالبناء على الأراضي الزراعية أو المناطق العشوائية التي نعاني منها، لافتًا إلى أن مصر في حاجة لـ50 مدينة جديدة حتى عام 2050.
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