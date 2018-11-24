شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات رسامة 5 أساقفة جدد وتجليس أسقفين بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم صلوات رسامة 5 أساقفة جدد وتجليس أسقفين لإيبراشية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة وإيبراشية طما، بحضور مجموعة كبيرة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان والشعب بمقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال صلوات الرسامة التى تستكمل غدا بإقامة القداس الإلهى - التهنئة للحاضرين بمناسبة صوم الميلاد المجيد الذى سيبدأ غد الأحد إلى جانب التهنئة بالرسمات الجديدة للأباء الأساقفة، لافتا إلى أنه منذ نوفمبر الماضى رحل 6 من الأساقفة هم الانبا فام والأنبا ابيفنيوس والأنبا انطونيوس والأنبا بقطر والأنبا بيشوى والأنبا ارسانيوس، لافتا إلى أنه سيتم ترقية 6 أساقفة إلى درجة مطران.

وقال البابا تواضروس إنه سيتم تجليس الأنبا إسحق الأسقف العام للفيوم في ايبراشية طما وكل توابعها، وهو ترهب عام 1998 وأصبح اسقفا عاما مع الأنبا إبرام بالفيوم عام 2014 وخدم فترة قبلها في دولة الامارات العربية المتحدة، لافتا إلى الأباء الكهنة فى طما قدموا تذكية ليكون أسقفا لهم .

وأضاف أنه سيتم تجليس الأنبا ماركوس أسقف كنائس حدائق القبة بايبراشية دمياط وكفر الشيخ وردير القديسة دميانة، وهو أحد راهبان دير الشهيد مارمينا بمريوط ونال الرهبنة عام 1997 وسار أسقفا عاما في 2014.

وأوضح أنه سيتم سيامة الراهب القمص مرقس الأبنوبي أسقفا لإيبارشية الوادى الجديد والواحات وسيحمل اسم الانبا أرسانيوس، وهو راهب من دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب ودخل الدير عام 2004 وترهب عام 2006 وكان أمينا للدير حتى الوقت الحالى، كما سيتم سيامة القمص ساويرس افا مينا أسقفا عاما لبعض الأديرة الجديدة التى تحتاج إلى إشراف وسيحتفظ بنفس الاسم ليكون الأنبا ساويرس، ترهب عام 1984 فى دير مارمينا بمريوط.

وتابع قائلا، إنه سيتم سيامة الراهب القمص بولس المحرقي أسقفا عاما بالقاهرة باسم الأنبا ميخائيل، وترهب في عام 2003 بدير السيدة العذراء المحرق وكان مسئولا عن مبانى الدير باعتباره مهندسا ومنذ عامين بدأ الخدمة في اسقفية الخدمات العامة ومسئولا عن برامج التدريب والاعاقة، إلى جانب سيامة القمص بيشوى أفا موسى وهو من دير الانبا موسي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ويقع في ايبراشية جنوب الولايات المتحدة وهى تحوى عدد من الولايات وهو حاصل على ليسانس علم نفس واجتماع بأمريكا واصبح راهبا فى 2009 ، وله خدمات كثيرة في الدير ويصبح اسمه الانبا ديفيد ويكون مساعدا للأنبا يوسف، فضلا عن سيامة القمص مكسيموس أفا موسى أسقفا باسم الأنبا غريغوريس ويكون مساعدا للأنبا يوسف أيضا نظرا لاتساع الإيبراشية، وهو حاصل على بكالريوس هندسة الكهرباء بمونتريال بكندا وأصبح راهبا فى 2011.

وأضاف البابا تواضروس أن الطقس يتمم بقراءة التعهد أمام جميع الحضور، ومن بعدها يتم الصلاة على الملابس الكهنوتية ورشمها من خلال جميع آباء المجمع المقدس، منوها إلى أن صلوات الرسامة التى تتم اليوم هى الأولى التى تقام فى الكاتدرائية بالعباسية بعد تجديدها وتدشينها، وأنه خلال السنوات الماضية تمت هذه الصلوات فى الكاتدرائية المرقسية بكلوت بك وكنيسة العذراء بالزيتون.