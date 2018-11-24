شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة محذرا من مواقع التواصل: الفيس بوك نصاب ويهدف لتدمير الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الإعلامى توفيق عكاشة، من مواقع التواصل الاجتماعى وانجراف الشباب وراء ما ينشر عبر السوشيال ميديا، لما تحمله من سموم كبيرة تهدف إلى تدمير الدول.

وقال عكاشة، ببرنامج "مصر اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن كل المعلومات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى ليست صحيحة، كما أن هناك معلومات كثيرة خاطئة على موقع "ويكيبيديا، وتابع قائلا: "كاتبين تاريخ ميلادى على موقع ويكيبيديا غلط.. والفيس بوك نصاب ومعلوماته ليست صحيحة بنسبة 100%".

وأشار توفيق عكاشة، إلى أن مصر بها عائدات خاطئة مثل إهدار المرتبات فى عمليات الشراء، معقبا: "بناخد المرتب بنسرّب نصه.. وبنشترى كل حاجة بالكيلو لكن فى أوروبا بيتشروا بالقطعة الواحدة فقط".

وانتقد عكاشة وظيفة الناشط الحقوقى قائلا: "المنظمات دى ضحكت على الشباب وكان يجب منع الإعلام عن الناشطين اللى ظهروا على التليفزيون.. لأن مصر وصلت نسبة النمو فيها صفر".

هاجم توفيق عكاشة خلال الحلقة من وصفهم بأنهم "أغبى خلق الله"، وما يقدمونه من أفكار ناتجة عن "تخلف عقلى وذهنى"، مشيرا إلى أن كل من ينضم إلى "إخوان الشيطان"، إما معاق ذهنى أو فكرى، ولن نجد مثقف واحد فى جماعة الإخوان.