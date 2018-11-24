شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: لم نتلق شكاوى من «الجمعة السوداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أصدر بيانا لتوعية المواطنين بالحذر من بعض العروض الوهمية خلال الجمعة السوداء، فضلا عن تكثيف الرقابة على المحلات التجارية لضبط التجار المخالفين.

وتابع «عبد المعطي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: « م نستقبل أي بلاغات من المواطنين بشأن التعرض لعمليات خداع أو تضليل ومن الممكن أن تصلنا شكاوى في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن الأمطار تسببت في تخفيض نسب الإقبال على المحلات أمس.

وأضاف «عبد المعطي»: «يجب أن يقارن المواطن بين السلع الحالي والسابق والسعر الوارد في فواتير المحل، والمواطين يستطيع أن يعيد السلعة إلى المحل خلال 14 يوما، و30 يوما حال اكتشاف عيب بها ، مناشدا المواطنين بالتواصل عبر الرقم التالي للإبلاغ عن أي عروض وهمية 19588

واختتم رئيس جهاز حمياة المستهلك: «حال تلقي بلاغات يتم استدعاء صاحب المحل وإخطاره بتنفيذ القانون واسترجاع السلعة أو استبدالها»، لافتا إلى أن الإقبال أمس كان كثيفا على محلات الملابس.