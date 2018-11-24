شكرا لقرائتكم خبر عن «Cairo ICT» ينطلق اليوم تحت شعار «قيادة التحول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم الدورة الثانية والعشرون لمعرض Cairo ICT، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والتى تستمر حتى 28 نوفمبر الجارى تحت شعار «قيادة التحول»، حيث يتصدر «التحول الرقمى» المشهد خلال هذه الدورة خاصة، فى ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة، اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وعلى هامش المعرض والمؤتمر يتم استضافة 3 مؤتمرات جديدة تقام لأول مرة، وهى «قمة الحكومات للتحول الرقمى» و«المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل» و«المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم».

ويستضيف المؤتمر قمة الحكومات للتحول الرقمى تحت اسم «dot-gov MEA» بمشاركة العديد من البلدان الأفريقية مثل: إثيوبيا، أوغندا، زامبيا، كوت ديفوار، تنزانيا، غانا، نيجيريا، السنغال، وكينيا، كما يشهد استضافة الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «Pafix»، وستقام على هامش المعرض فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities، والذى يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التى يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مناسبة سنوية تقدم من خلالها الوزارة كشف حساب عن نشاط القطاع، وهو يحمل رسالة كبيرة، مفادها أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى صناعة راسخة لديها كوادر فنية مؤهلة ومدربة قادرة على ريادة المنطقة، كما أن المؤتمر بمثابة فرصة للشركات الأجنبية للاطلاع على أحدث المستجدات فى القطاع، فضلا عن إدارة الحوارات المهمة حول كيفية تطوير هذه المستجدات والاستفادة منها فى قطاعات الدولة كافة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مشاركة الوزارة فى فعاليات المعرض، أنه سيتاح كذلك للشركات المحلية والأجنبية خلال المؤتمر فرصة لتقديم كل جديد من الحلول والابتكارات فى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن المؤتمر سيستضيف ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لعرض ما تم إنجازه من مشروعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأوضح أن المؤتمر هذا العام يرتكز على ركيزتين بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هما بناء الإنسان المصرى، حيث سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن مشروع ضخم خاص بهذا المحور لخدمة الأهالى بالمناطق المهمشة والنائية، علاوة على متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، والركيزة الثانية هى «التحول الرقمي»، والتركيز على دور الوزارة فى تمكين باقى أجهزة الدولة من تنفيذ هذا التحول.

وقال طلعت إن الوزارة ستطلق 5 مبادرات فضلا عن افتتاح مشاريع جديدة كان قد تم الإعلان عنها خلال العام الماضى، ومنها منافذ الخدمات المختلفة والتى من بينها مكاتب البريد والتى تحولت من مجرد مكاتب استقبال للطرود إلى مراكز متكاملة للخدمات الحكومية علاوة على مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الاتصال والمنصات والبوابات الإلكترونية.

وأضاف أنه سيتم الكشف خلال المؤتمر عن آليات جديدة لزيادة التدريب وآليات لدعم الإبداع والصناعات الصغيرة وآليات جديدة لدعم الفئات المهمشة.

ولفت إلى تحقيق القطاع نمواً بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام المالى 2018 - 2019، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018، وهو أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة، وبلغت صادرات القطاع من تكنولوجيا المعلومات نحو 3.2 مليار دولار.