شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بلادها بوقف تصدير كلاب وقطط الشوارع للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة بمجلس النواب المصري، نادية هنري، اليوم بطلب عاجل إلى رئيس البرلمان لتجريم تصدير الكلاب والقطط إلى خارج مصر.

وقالت هنري في البيان، بحسب وكالة «سبونتيك الروسية»، إن قيام الحكومة بتصدير كلاب الشوارع إلى خارج البلاد، ينطوي على انعدام الإنسانية وفوضى حكومية.

وأشارت النائبة، إلى أنه منذ سنوات تردد بين الحين والآخر، تصريحات متضاربة حول تصدير الكلاب والحمير، ثم يتم نفي هذه التصريحات وتظل المشكلة قائمة مع عدم وجود حلول لقضية كلاب الشوارع، لافتة إلى أن تصريحات المسئولين في وزارتي البيئة والزراعة، مؤخرا حول تصدير الكلاب وأن تصديرهم هو بمثابة حل لقضية انتشار كلاب الشوارع بما تنشره من أمراض، ضد الأديان السماوية وضد الدستور والأعراف الإنسانية.

وأوضحت النائبة أنها سبق وتقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة لوزيرة البيئة واقترحت عليها العديد من الحلول لمشكلة القمامة المصدر الأول لغذاء كلاب الشوارع والتي تساهم بشكل كبير في انتشارهم وزيادة أعدادهم، إلا أنها لم تستجب، والأمر نفسه بالنسبة لوزير الزراعة حيث اقترحت عليه حلولا لمعالجة أزمة كلاب الشوارع؛ تتمثل في إقامة مراكز لرعاية الكلاب والعمل على تربيتها لتعيش حياة طبيعية كبقية الحيوانات واستخدامها في الحراسة، مثلما يحدث في العديد من الدول المتقدمة من خلال التشارك والتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان والمتطوعين بإقامة مأوى للكلاب وتوفير المسكن والطعام، إلا أن الوزارة أيضا اختارت الحل الأسهل حتى وإن كان مرفوضا من الشعب.