شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفي عودة «المستوى الرفيع»: «لا تغيير أو جديد في هذا الأمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن عودة كتاب المستوى الرفيع للطلاب بالمدارس.

وقال «شوقي» في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت، إنه «من المفارقات أن اكتب منذ ساعة ما نعانيه من الإشاعات والتأويل وخلافه وإذا بخبر يفاجئنا منذ ساعة بعودة المستوى الرفيع!»، مؤكدًا أنه «لم يحدث أي تغيير أو جديد في هذا الأمر، والنظام القديم (من الصف الثاني الابتدائي حتى الثالث الثانوي) يسير كما هو في جميع المدارس بلا تغيير».

وتابع: «في النظام الجديد (المطبق في KG1، KG2، الأول الابتدائي) استجاب لأولياء الأمور في مدارس اللغات (التجريبية) واستبدل فكرة «المستوى الرفيع» في النظام القديم عن طريق إجراءين (تدريس كتاب الباقة المجمعة باللغة الإنجليزية، وتدريس كتاب لغة إنجليزية اسمه «Connect Plus» في مستوى يعادل ما كان يدرس سابقاً في [الإنجليزي + «A Level»] في كتاب واحد يفوق في مستواه ما كان يتم تدريسه سابقاً، وسيتم توزيع Connect Plus بدءًا من الترم الثاني لهذه الدفعة».

وأكد وزير التعليم أنه «إذا المستوى الرفيع في النظام القديم قد تم مراعاته في النظام الجديد عن طريق الإجراءين أعلاه، لا يتم تدريس لغة ثانية في التجريبيات حتى الصف الرابع الابتدائي وبالتالي فقد تمت الاستجابة الكاملة لأولياء الأمور في هذا الشأن،

وقد أعلنا هذا من قبل.. وبالتالي ليس هناك جديد من قرارات أو إجراءات».