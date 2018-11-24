شكرا لقرائتكم خبر عن حكم جديد ضد أحمد عز لصالح زينة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قضت محكمة أسرة مدينة نصر اليوم السبت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 29 ألف جنيه إسترليني قيمة مصروفات دراسة نجليه من الفنانة زينة عز الدين وزين الدين. وكان معتز الدكر محامى الفنانة زينة أقام دعوى قضائية رقم 812 لسنة 2018 أمام محكمة أسرة مدينة نصر لإلزام الفنان أحمد عز بدفع مصروفات دراسة نجليه عز الدين وزين الدين. وقدم محامى الفنانة زينة خلال الجلسات تحريات عن دخل الفنان والأجر الذي تقاضاه نظير بطولته لفيلم الخلية وبلغ 2مليون جنيه و22 مليون جنيه مقابل مشاركته في إعلان لإحدى شركات المحمول وكذلك 12 مليون جنيه مقابل عمله بمسلسل الاكسلانس. يشار إلى أن قضية زيادة نفقة توأم الفنان أحمد عز سيتم نظر أولى جلساتها أول ديسمبر القادم.

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