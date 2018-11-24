شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام من الهجوم الإرهابي.. توزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية على أهالي الروضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع عدد٥٠٠ كرتونة مواد غذائية علي أهالى قرية الروضة بشمال سيناء. وأكد فتحي محمد حسن، رئيس فرع الشركة بشمال سيناء، أنه تم توزيع عدد 500 كرتونة مساعدات غذائية لأهالينا من أسر القرية تحت إشراف وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة مسجد الروضة والتي أسفرت عن سقوط ٣٠٩ شهيدًا و١١٢ مصابًا.



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