شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لجراحات القلب الحرجة في ضيافة جمعية الأورمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل جمعية الأورمان الدكتور رضا أبوالعطا، الخبير بالقسطرة العلاجية بالقلب لإجراء عدد من عمليات القلب الحرجة والتى يصعب اجرائها بمصر إلا عن طريق الخبراء بالتعاون مع مستشفى أطفال جامعة عين شمس.

وأكد طاهر فؤاد، مدير الخدمات الطبية بالجمعية، في بيان، أن زيارة الدكتور رضا ابو العطا ليست المرة الاولى ولكنه قام بعمل عدة زيارات لعدة مستشفيات منها مستشفى المبرة – الأمل – مستشفى جامعة مصر وايضا المستشفيات الجامعية بكلامن طنطا – الزقازيق – بني سويف – سوهاج – أسيوط، ومن خلال هذة الزيارات قام بعمل عمليات صعب إجرائها وعددهم (444) عملية قلب بالقسطرة العلاجية للاطفال وقام بعمل تدريب أطباء القلب في عدة جامعات مصرية بالوجه القبلي والبحري.

وأوضح فؤاد أن الزيارة لا تتوقف فقط عن إجراء عدد من العمليات بل هدفها الرئيسي عمل ورش عمل لنقل خبرات الطاقم الطبي الأجنبي للأطباء المصريين بمستشفى أطفال جامعة عين شمس والإستفادة القصوى من التطورات الحديثة من هذه العمليات الدقيقة.

وأشار فؤاد إلى أن جمعية الأورمان تساعد في إجراء عمليات أمراض العيوب الخلقية بالقلب بأحدث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى مساعدة المستشفيات الحكومية المصرية.

وأختتم فؤاد إلى أن الجمعية قد انتهت وحتى الآن من إجراء 37 ألف عملية قلب لغير القادرين بتكلفة تقدر 617،388,535 جنيه، وشهريًا يتم إجراء 450 حالة لغير القادرين.