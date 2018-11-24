شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه استرلينى مصاريف دراسية لعام 2017 -2018 لطفليه من الفنانة زينة. استند معتز الدكر محامى الفنانة زينة، فى تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه ،وحجم ثروته، مشيرا الى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفليه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية .

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