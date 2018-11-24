شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 7 وزراء أمام البرلمان الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا الأحد عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها حضور 7 وزراء للبرلمان الأسبوع الجارى، وجولة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للعاصمة الجديدة، ومزيد من التقارير الاقتصادية والرياضية والفنية. واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا.. - 7 وزراء أمام البرلمان الأسبوع الجارى - 7 وزراء أمام البرلمان الأسبوع الجارى - طلبات إحاطة لوزيرة التضامن.. هشام توفيق يعرض خطة وزارة قطاع الأعمال.. أسئلة موجهة لوزير الصناعة حول تشغيل المصانع المتوقفة وإلغاء الجمارك على السيارات.. أشرف صبحى يعرض جهود وزارة الشباب فى دعم المشروعات الصغيرة.. لجنة السياحة تستمع إلى وزيرى السياحة والطيران.. وزيرة الهجرة أمام لجنة القوى العاملة - القيادى الإخوانى ثروت الخرباوى: "الإخوان" تعيش أكبر حالة انفلات أخلاقى - القيادى الإخوانى ثروت الخرباوى: "الإخوان" تعيش أكبر حالة انفلات أخلاقى - الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: نركز على بناء الإنسان والتحول الرقمى وإطلاق 5 مبادرات فى "cairo ict" - "مدبولى": مصر تدخل بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية وناطحات السحاب - "مدبولى": مصر تدخل بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية وناطحات السحاب - وزيرة الصحة: انتهيا من 54 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار - جوزيه يقدم ترشيحات مدربين للأهلى.. و"ظروف" تبعد فيريرا - جوزيه يقدم ترشيحات مدربين للأهلى.. و"ظروف" تبعد فيريرا - وزير الدفاع يغادر إلى السودان لإجراء مباحثات تستهدف تعزيز التعاون العسكرى - "الصحة" تواجه غش الدواء بـ"الباركود" - "الصحة" تواجه غش الدواء بـ"الباركود" - الفريق محمد فريد يعود لأرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للصين - "الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من "معاونى الأمن" - "الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من "معاونى الأمن" - "العصار" ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان توقيع بروتوكول بين الجانبين - مصر واليونان وقبرص تنفذ تنفذ التدريب البحرى الجوى المشترك - مصر واليونان وقبرص تنفذ تنفذ التدريب البحرى الجوى المشترك



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