شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لوزارة القوى العاملة: نتابع مقتل حارس مصرى بإحدى المزارع بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة القوى العاملة، أن الوزير محمد سعفان، تعليمات فورية منذ قليل، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل البغدادى ناجح البغدادى الذى قتل في أثناء حراسته لأحدي المزارع التي يعمل بها ، فضلا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء اجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن وزير القوي العاملة تلقي تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي ، أوضح فيه أنه تواصل مع أحد زملاء المجني عليه ، وأفاد أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عاما ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأكد أحد أعضاء الجالية المصرية بالرياض، أن العامل القتيل البغدادى ناجح البغدادى كان يعمل حارسا بإحدى المزارع التى تبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترا.

وسوف يتابع المكتب العمالى عن كثب حقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه