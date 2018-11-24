شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بأصول الدين بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الأوقاف، جموع الأئمة ، والمثقفين ، والباحثين ، والواعظات ، لزيارة معرض الكتاب الذي تقيمه وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا. و يقدم المعرض 25% خصمًا على جميع إصدارات ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من التفسير والأحاديث النبوية والقدسية ، وأمهات الكتب , وكتب التراث , والموسوعات , والإصدارات الحديثة , والترجمات باللغات المختلفة , و50% خصما على cd ,مع هدايا قيمة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وذلك في الفترة 25 – 29 نوفمبر 2018م .

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