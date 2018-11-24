أخبار مصر | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود غدا الأحد، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليل.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18، ومطروح العظمى 21 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 .
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