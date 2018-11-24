شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة إعدادية اختلفت مع زميلتها فحاولت الانتحار بمبيد حشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت طالبة على محاولة الانتحار بمبيد حشرى خاص بحفظ الغلال لوجود خلافات بينها وبين زميلتها فى المدرسة بالبحيرة، إذ تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة بوصول «شروق .خ» 13 سنة، طالبة، إلى المستشفى العام مصابة بتسمم فسفورى، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعى بطنطا.

اعترفت الطالبة فيما بعد بتناولها مبيد حشرى خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحاله نفسية سيئة، بسبب وجود خلافات بينها وبين زميلتها فى المدرسة، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.