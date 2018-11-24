شكرا لقرائتكم خبر عن 26 نوفمبر.. بدء حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ حملات مكبرة بجميع المحافظات بالتنسيق مع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية الخاصة، قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بعقد مؤتمر استعدادا لبدء حملات الإزالة بمناطق القطاع الريفي بالجناين وقري شباب الخريجين بحي فيصل في الفترة من 26 نوفمبر وحتي 5 ديسمبر 2018 . وأكد «صقر» على مسؤولي مديرية الزراعة بسرعة عمل حصر كامل لجميع حالات المخالفات الموجودة بحي الجناين وحي فيصل خلال 48 ساعة، بالإضافة إلي لإعداد خطة لعدم الإرتداد مرة أخري للتعدي. وكلف «صقر» مدير عام مديرية الزراعة بالتنسيق مع الأمن العام وحي الجناين وحي فيصل وإدارة الأزمات لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الموجودة على الأراضي الزراعية، مؤكدًا بأنه سيتم محاسبة من يقصرفي أداء عمله المكلف به أثناء حملات الإزالة.

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