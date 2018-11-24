شكرا لقرائتكم خبر عن «حواس» يروّج للسياحة المصرية في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى عالم الآثار المصري العالمي الشهير الدكتور زاهي حواس، السبت، محاضرة أثرية مهمة بجامعة كومازاوا في العاصمة اليابانية طوكيو أمام عدد كبير من عشاق مصر وآثارها من اليابانيين.

وأكد «حواس» خلال المحاضرة على «متانة وعمق العلاقات المصرية-اليابانية في مجال الآثار باعتبارها الوسيلة الكبرى لتدعيم التواصل الثقافي والتعايش والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين».

وذكر عالم المصريات الشهير أن «هناك مشروعات كبرى في الآثار تتعاون فيها مصر واليابان بقوة ومنذ عدة سنوات مثل مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يعتبر أهم مشروع ثقافي في العالم في القرن الحادي والعشرين، وكذلك مشروع مركب خوفو الثانية، التي سوف يتم عرضها بمشروع المتحف المصري الكبير في قاعة خاصة بها كي توضح أهمية المراكب واستخداماتها والحياة الملاحية في مصر الفرعونية واليابان باعتبار أن الحضارتين الكبيرتين المصرية واليابانية من الحضارات ذات الإنجازات الكبرى في ارتياد البحر وفي بناء السفن النهرية والبحرية على حد سواء«.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الحملة المنظمة لتنشيط السياحة الوافدة لمصر من خلال مركز الدكتور زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية العالمية، خصوصًا من منطقة الشرق الأقصى، وعلى رأس دولها دولة اليابان الصديقة. ومن هذا المنطلق، دعا الدكتور حواس الشعب الياباني لزيارة مصر والتمتع بآثارها خصوصًا أهرامات الجيزة وأبوالهول تحديدًا؛ وذلك نظرًا للولع الشديد الذي يكنه الشعب الياباني لمصر وآثارها الساحرة.

وعلى شرف وجود الدكتور حواس في اليابان، أقام السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان حفلاً كبيرًا احتفاءً بالعالم المصري الكبير الدكتور حواس.

وحضر الحفل رئيس البنك المركزي الياباني، والدكتور كونراد أوستروالدر رئيس جامعة الأمم المتحدة الموجود مقرها الرئيسي في طوكيو، وكبار رجال الأعمال في اليابان، ومنهم أحد رجال الأعمال اليابانيين الذي يمتلك أكثر من أربعمائة فندق على مستوى العالم. والتقى الدكتور حواس بالممثلة اليابانية الشهيرة بطلة فيلم «كليوباترا» التي اشترك معها في هذا الفيلم للترويج للسياحة الوافدة لمصر أرض التاريخ والحضارة.

وأقام ملك السوشي في اليابان حفل عشاء على شرف الدكتور حواس للترحيب بالعالم المصري الكبير وسفير التراث العالمي الذي يجوب العالم أجمع للترويج للسياحة المصرية في مختلف دول العالم.