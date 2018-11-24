شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم إشراف سكرتارية «الوفد» المساعدة على المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السكرتارية العامة لحزب الوفد أولى اجتماعاتها برئاسة فؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد وبحضور سكرتيرى العموم المساعدين المنتخبين من الهيئة العليا.

تقرر خلال الإجتماع تقسيم الإشراف على التنظيم فى المحافظات على النحو التالى، محافظات الجيزة والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ تحت إشراف طارق تهامى، ومحافظات الفيوم ومرسى مطروح ودمياط والوادى الجديد (والمشاركة فى الإشراف على القاهرة) تحت إشراف كاظم فاضل.

أما محافظات المنوفية والإسكندرية والشرقية والقليوبية تحت إشراف عصام الصباحى، ومحافظات سوهاج والمنيا وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر تحت إشراف أنور بهادر، ومحافظات الأقصر وأسوان وقنا (والمشاركة فى الإشراف على القاهرة) تحت إشراف عباس حزين، ومحافظات السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد تحت إشراف محمد فؤاد.

كما تقرر خلال الإجتماع البدء فى دعوة اللجان النوعية لإجتماعات دورية لإنتخاب هيئات المكاتب الخاصة بها، ومن المقرر عقد اجتماع السكرتارية العامة بشكل دورى كل اسبوعين، إذ تقرر عقد الإجتماع القادم يوم السبت 8 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرًا.