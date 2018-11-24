شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مصر تستخدم 114 مليار متر مكعب من المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري والموارد المائية، إن الزيادة السكانية من أكبر التحديات التي تواجه مصر.

وتابع «الظاهر» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «عند توقيع اتفاقية المشاركة في مياه نهر النيل مع السودان عام 1959 كان عدد السكان لا يتجاوز 20 مليون نسمة، والآن عدد السكان أصبح 104 مليون نسمة، وبالتالي حصة الفرد من مياه النيل أصبحت 20% مما كانت عليه عام 1959».

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري والموارد المائية: «مصر تستخدم 114 مليار متر مكعب من المياه، حيث تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من النيل و4.5 مليار متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية و20 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطريقة آمنة و34 مليار متر مكعب مياه افتراضية».