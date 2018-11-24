شكرا لقرائتكم خبر عن «أصحاب الصيدليات» تُحذر من استغلال قضية أحمد طه انتخابيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن البعض يحاول استغلال قضية الصيدلي الشهيد أحمد طه، لتحقيق مكاسب انتخابية، من خلال متاجرة يرفضها جموع الصيادلة.

وأشار «البدوي»، أن الجميع تسابق لتقديم واجب العزاء وتكريم من قتل بالغربة وهو يؤدي عمله، لكن متاجرة البعض واستغلال قضية إنسانية من أجل تحقيق مكاسب انتخابية وشخصية أمر مرفوض من غالبية الصيادلة.

ودعا سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، من يرتكبوا هذا الفعل بالتوقف، واصفا استغلال اسم زميلهم الشهيد في تمرير جمعية عمومية باطلة ومرفوضه هو شيء مؤسف وتصرف رخيص لم نسمع عن مثله من قبل.

ووجه «البدوي»، الشكر إلى نقيب الصيادلة، على اهتمامه بقضية الشهيد أحمد طه، ولكن طالبه بالبحث عن حق الصيدلي اسلام فاضل الذي حاول البلطجة ذبحه داخل أسوار النقابة، والصيدلي حسام حريرة الذي دخل العناية المركزة بسبب التعدي عليه داخل أسوار النقابة، وأرجع عزوف الصيادلة عزوف عن التفاعل والحضور إلى نقابتهم بسبب ما حدث داخل أسوار نقابتهم، واحالة كل من يعارضه للتحقيق.

ووصف «البدوي»، الجمعية العمومية التي دعا اليها النقيب الحالي، الجمعة المقبلة، بـ«غير القانونية»، لأن الدعوة لها تمت باعتبارها جمعية عادية، في حين أن الجمعية العادية وفقا للقانون هي واحدة فقط وتعقد سنوياً في شهر مارس، هذا بالإضافة إلى أن مقر انعقادها في باتحاد النقابات المهنية بالأزبكية وهذا المكان لا يستوعب أكثر من ٢٨٠ صيدلي، مما يحول دون استكمال النصاب القانوني.

واختتم حديثة متسائلا: «هل إطلاق اسم الشهيد أحمد طه على تلك العمومية الباطلة، يمثّل مُتاجرة بالحدث أم استغلال الحدث للحشد لها لتمرير ما تريد أن تمرره؟»