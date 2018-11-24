شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشيد بتطوير محمية رأس محمد ودورها فى دعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سعادته بافتتاح أعمال تطوير محمية رأس محمد والتحالف بين وزارتى السياحة و البيئة الذى سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين وهو ما يعود بالفائدة على مصر وعلى محافظة جنوب سيناء و يحافظ على مواردها الطبيعية المميزة والفريدة من نوعها

وأضاف أن المحافظة تشهد العديد من أعمال الرصد والتطوير ومنها منطقة سانت كاترين ومحمية نبق وأن وزارة البيئة ستقوم بأعمال تطوير قرية الصيادين بمحمية نبق للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمحمية وهو ما يعود بالنفع على المنطقة وسكانها

وأكد تشجيع المحافظة على أعمال التطوير والمحافظة على موارد المحافظة، وتقدم بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهودها وعلى تشريف وزراء البيئة فى الأردن والإمارات أثناء الافتتاح و ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محمية رأس محمد على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجيـ بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.