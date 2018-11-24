شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع يقتل شابا لتشهيره بزوجته عبر "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن المزارع البسيط في البحيرة يدرى أن زوجته ستكون كلمة السر في فضحه داخل قريته مرة، أو أنها ستقرب رأسه من حبل المشنقة، فيما بعد.

"المزارع" اكتشف أن شابا يشهر بزوجته عبر السوشيال ميديا، ورغم أنه حاول اقناعه بالعدول عن التشهير، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، فاستسلم لفكرة زوجته بالتخلص من هذا الشاب الذي نغص عليهما حياتهما.

وضعت الزوجة خطة شيطانية باركها الزوج، الذي قال في اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق:"ـفوجئت بالشاب يشهر بزوجتي ونحن نعيش في أرياف، فلم أتحمل ذلك، خاصة بعدما أقنعتني زوجتي بضرورة التخلص منه".

وأضاف الزوج: "في سبيل التخلص من الشاب، قررت زوجتي استدراجه ووضع "حباية منوم" له في العصير، وما إن فقد الوعي حتى تعديت عليه بالضرب على رأسه حتى فارق الحياة، ثم وضعناه في "مرتبة" ووثقناه بالحبال ونقلنا الجثة بسيارة لمكان نائي ثم أشعلنا النار فيها".

وبدورها، قالت الزوجة:"قررنا التخلص منه لأنه دمر حياتنا وجعلنا "لبانة على لسان الجميع"، فقتلناه وأشعلنا النار بجثته".

وتلقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من المواطن "فتحى.م" 69 سنة، مزارع، ومُقيم ببدر، بتغيب ابنه "وليد" 34 سنة" عامل، ومُقيم بذات القرية ، له معلومات جنائية مسجلة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أوعاد.ر" 38 سنة، ربة منزل ، وزوجها "محمد.ع "39 سنة، مزارع، ومُقيمان بذات القرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بقتل المتغيب بقصد الإنتقام منه ، لقيامه بتهديد الأولى بالتشهير بها، فاتفقت مع زوجها على استدراجه لمنزلهما ، وقدمت له كوب عصير بعد أن دست به حبوب منومة، وعندما فقد وعيه تعدى عليه الثانى بالضرب على رأسه وجسده بعصا "شومة" حتى أودى بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وتخلص من بطاقته بتمزيقها ، وعقب ذلك ربطه ووضعه داخل مرتبة ونقل جثته بسيارة نصف نقل ملك عامل مُقيم بذات الناحية "لا يعلم بالواقعة "حيث توجه إلى دائرة مركز السادات بالمنوفية وأضرما النيران بها، وأرشدا عن الجث التى عُثر عليها متفحمة، والهاتف المستولى عليه.