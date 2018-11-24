أخبار مصر | برلماني: إلغاء الدعم النقدي عن الطفل الثالث قد ينتج عنه آثار سلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إلغاء الدعم النقدي عن الطفل الثالث قد ينتج عنه آثار سلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول قرار الحكومة باقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" على طفلين فقط فى الأسرة بدلا من 3 أطفال، بهدف إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، مؤكدا على ضرورة بحث اعطاء حوافز للأسر التى تقتصر على طفلين بدلا من حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدى والذى قد ينتج عنه الكثير المشاكل والآثار السلبية.

وأشار "بركات"، فى بيان له، إلى أن معدل الزيادة السكانية يسير بسرعة تفوق كل المعدلات العالمية، وهو ما فشلت الحكومات المتعاقبة فى إيقافه منذ عقود، وما يمثل كارثة حقيقية تؤثر سلبيا بشكل مستمر على التنمية بالدولة، حتى أصبحت معدلات النمو تهدد موارد مصر بالفناء، مشيرًا إلى أن استمرار تزايد معدلات الإنجاب، سيؤدى إلى تضاعف معدلات التضخم، وزيادة عدد الفقراء فى مصر.

وطالب "بركات"، بصدور حزمة من القوانين والتشريعات، تحث المواطنين على الالتزام والتحلى بالمسئولية لمواجهة الأزمة، مع الاهتمام بالتوعية من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مع دور العبادة فى المساجد والكنائس بخطورتها، مؤكدًا أن حسن الاستثمار فى رأس المال البشرى يعتبر أحد الحلول الفاعلة فى تقليل مخاطر الوضع الحالى، عن طريق تحويل الطاقة البشرية إلى أيدٍ عاملة ومنتجة.