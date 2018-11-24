أخبار مصر | "شعت" يجري جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعت" يجري جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية اليوم، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B)، والذي يتم تنفيذه بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق، ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية.

وخلال الجولة تفقد شعت محطات المرحلة (النزهة - هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- عدلي منصور) بالإضافة إلى تفقده الورشة الرئيسية للخط الثالث والتي يبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا، كما التقى بالعاملين بالمشروع وطالب بضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال خاصة مع الأهمية الكبيرة لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، داخل القاهرة الكبرى.

وأشار نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق، إلى أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.5 كم ويشمل محطات «النزهة - هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلي منصور».

وأوضح أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تنفذ حاليا عدد من المشروعات بالخط الثالث للمترو لافتا الى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ حوالي 17.7 كم، و15 محطة والجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم، و10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.