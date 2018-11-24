أخبار مصر | رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية؛ للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني .

حيث استهل رئيس أركان حرب القوات المسلحة زيارته بتفقد القاعدة البحرية بمدينة شنغهاي؛ للإطلاع علي أخر ما توصل إليه الجانب الصيني من تكنولوجيا في مجال التصنيع البحري .

ثم أجريت له مراسم استقبال رسمية لدي وصوله للعاصمة بكين، كما تم عقد الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني برئاسة رئيسي أركان كلا البلدين وبحضور عدد من القادة والمسئولين العسكريين تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك علي المستويين الدولي والإقليمي في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .

كما التقي الفريق محمد فريد بالفريق أول / وي فنغ هي وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الصين ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤي القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة .

من جانبه أعرب وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني عن اهتمام بلاده بهذه الزيارة مؤكداً متابعته المستمرة لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة ونتائجها المثمرة، مشيراً إلي تطلعه لمزيد من التعاون المشترك والتدريب بين كلا البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب .

تأتى الزيارة فى إطار العلاقات العميقة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والصينية .

