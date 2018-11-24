أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول مشكلات تشكيل البعثات الطبية المشرفة على اللحوم المستوردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول مشكلات تشكيل البعثات الطبية المشرفة على اللحوم المستوردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بتشكيل البعثات الطبية والفنية التى تشرف على اللحوم المستوردة من دول السودان إلى الإقليم المصري.

وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة: "أنه إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم بتاريخ 5 يونيه 2018 بخصوص عدم وجود أطباء أو فاحصين بيطريين بالبعثات الطبية التى تشرف على اللحوم المستوردة من دول السودان الشقيقة، نود العلم بأن تلك الأزمة لازالت مستمرة منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه دون مبرر أو سبب وجيه من جانب المسؤولين"، مُضيفا أن البعثات فى الآونة الأخيرة تكونت من (صيدلى _ كيميائى _ فنى معامل) "فقط" دون أن يتم إدراج "طبيب أو فاحص أجنبي" للإشراف على الجودة والملائمة الصحية لاستخدام اللحوم بشكل طبى وفنى سليم من جانب وزارة التجارة والصناعة وتحديدًا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤديًا ذلك الأمر إلى بعض التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وتابع "فؤاد"، أنه من دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تكليف الفاحصين والأطباء البيطريين بالإشراف على اللحوم والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل وبعد دخولها إلى الإقليم المصرى، موضحًا أن هذا جعلنا أمام مطابقات قد تكون "غير سليمة" تتم على اللحوم الواردة من دولة السودان الشقيق، مؤكدًا على أنه فى الآونة الأخيرة كان الارتفاع ملحوظًا فى عدد الضبطيات التى قد تمت من جانب الجهات المختصة على كميات ضخمة وهائلة من اللحوم الفاسدة القادمة من الخارج، مُشيرا إلى أن هذا البروتوكول هو المعمول به والمتعارف عليه فى مثل هذه العمليات والإجراءات منذ فترة طويلة وفقًا للقرار الوزاري الصادر من رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية بالأمر بتاريخ 25 أكتوبر لسنة 2004.

وأوضح "فؤاد" فى الإحاطة أن القرار نص على "تشكيل بعثات مشتركة من جانب وزارة الصحة والسكان، ووزارة التجارة الخارجية والصناعة، ووجوب تضمين البعثة لـ (فاحص بيطرى أول _ فاحص بيطرى ثانى) إلى جانب الفئات الفنية والطبية الأخرى الصيدلى _ الكيميائى _ فنى المعامل).

واستطرد أن هذا لم يتم العمل به فى البعثات الأخيرة حتى يتم الفحص النهائى لكميات اللحوم الواردة من دولة السودان الشقيق دون مبرر أو سبب واضح.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.