أخبار مصر | انتظام حركة المترو بالخط الأول عقب وفاة مواطن سقط أسفل عجلات القطار بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام حركة المترو بالخط الأول عقب وفاة مواطن سقط أسفل عجلات القطار بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق، انتظام حركة قطارات الخط الـأول بعد سقوط مواطن «كفيف ومعاق» أسفل عجلات مترو الأنفاق، بمحطة «المعصرة» بالخط الأول «حلوان- المرج» مما ادى الى مصرعه على الفور.

يذكر أنه اثناء دخول القطار رقم (١٨٤) محطة المعصرة بالخط الأول، فوجئ قائد قطار بسقوط رجل كفيف ومعاق على القضبان يدعى «خالد عبدالرحمن محمد عبد الغني» ( ٥٢ سنه ) مقيم بمنطقة مصر القديمة، مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار.

وتم رفع الجثة من على القضبان وتشغيل السكة الإحتياطية بالمحطة دون التأثير على حركة مسير القطارات، والخطوط الثلاثة تعمل بانتظام.

على الفور انتقلت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق والعاملين بالمحطة من شركة تشغيل المترو وتم عمل محضر بمكتب الشرطة بالمحطة لعرضه على النيابة.