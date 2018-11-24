أخبار مصر | القومي لشئون الإعاقة ينعي المواطن الكفيف الذي دهس تحت عجلات المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي لشئون الإعاقة ينعي المواطن الكفيف الذي دهس تحت عجلات المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور أشرف مرعي، رئيس القومي لشئون الإعاقة، المواطن المصري الكفيف، الذي وافته المنية اليوم، تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة المعصرة.

وأضاف مرعي في تصريحات خاصة للفجر أنه على وزارة النقل تطوير المرافق والخدمات، للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق عمل أرضية بارزة، قبل نهاية الرصيف من متر إلى نصف متر، للذين لديهم إعاقة بصرية، للتمكن من معرفة أنهم قاربوا على انتهاء الرصيف.

وأكد أنه سيتم إرسال معايير وأكواد المواصفات الإنشائية لوزارة النقل لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان المواطن خالد عبد الرحمن محمد عبد الغني المقيم في مصر القديمة، قد وافته المنية منذ قليل تحت أنقاض مترو الأنفاق.