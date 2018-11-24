أخبار مصر | برلماني يطالب برفع الدعم عن من يتقاضي فوق الـ5000 جنيه شهريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب برفع الدعم عن من يتقاضي فوق الـ5000 جنيه شهريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" بإلغاء الدعمُ النقدي والذي سيقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة هي في أمس الحاجة إلى الدعم، مؤكدًا أنها خطوة جيدة لتشجيع الأسر على التمتع بالدعم، وتقليل الكثافة السكانية.

وطالب "عبدالستار"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بوجود منظومة عادلة تقوم على إعادة توزيع الدعم على المستحقين، وتنقية البطاقات التموينية من القادرين ووصولها إلى الغير قادرين، وذلك من خلال رفع الدعم عن كل مواطن يتقاضى أكثر من 5000 جنيه دخلًا شهريًا، أو كل من يمتلك حيازة زراعية تفوق الـ5 أفدنة، وغيرها.