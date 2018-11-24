مصر | تفاصيل اعتراف قاتل معلمته بسبب لعبة إلكترونية في الإسكندرية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اعتراف قاتل معلمته بسبب لعبة إلكترونية في الإسكندرية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بأن قسم أول المنتزه بالإسكندرية تلقى أمس بلاغاً بالعثور على جثة المواطنة "هانم .م.ع" سن 59 مدرسة، بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم .

وبالانتقال عُثر على جثة المجني عليها مسجاه على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة وكذا العثور على حقيبة مدرسية بداخلها "سكين كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك، ورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، بعض الأدوات المدرسية، وحذاء رياضي وجاكت رجالي".

وتوصلت تحريات أجهزة البحث بقطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "سيف الدين. إ.س" سن 16 طالب بالصف الأول الثانوي مُقيم دائرة القسم أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر قيامه بممارسة أحد الألعاب الإلكترونية – تعمل على أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب- حيث ولدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل، فقام بإحضار عدد 2 سكين من منزله وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعياً لتلقيه درسا خصوصيا لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هارباً تاركاً حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به.

وأضاف بتخلصه من السكين المستخدمة في ارتكاب الحادث بأحد الشوارع بخط سير هروبه وعدم تمكنه من الإرشاد عنه وأنه ارتكب الحادث تزامناً مع عيد ميلاده اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعه .

وتهيب وزارة الداخلية بالأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم لشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حرصاً عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ما تتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب، والتأثير السلبي على سلوك النشء لدفعهم إلى ارتكاب الجرائم أو الانتحار، وإذ تضطلع الوزارة بمتابعة تلك المواقع والقائمين عليها، فإنها تحذر من خطورة عدم التفات الأسر لمسئولياتها تجاه أبنائها ومغبة تركهم للوقوع كفريسة في براثن تلك الممارسات التي تهدد المجتمع ومستقبل دعامته من الشباب .‎