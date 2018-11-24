مصر | هدد بالتشهير بها.. ضبط ربة منزل وزوجها لقتلهما شابا وحرق جثته بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدد بالتشهير بها.. ضبط ربة منزل وزوجها لقتلهما شابا وحرق جثته بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة قتل مواطن، وإضرام النيران بجثته.

وتلقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من المواطن "فتحي.م" 69 سنة، مزارع، ومُقيم بدر، بتغيب ابنه "وليد" 34 سنة" عامل، ومُقيم بذات القرية، له معلومات جنائية مسجلة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أوعاد.ر" 38 سنة، ربة منزل، وزوجها "محمد.ع " 39 سنة، مزارع، ومُقيمان بذات القرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بقتل المتغيب بقصد الانتقام منه، لقيامه بتهديد الأولى بالتشهير بها فاتفقت مع زوجها على استدراجه لمنزلهما، وقدمت له كوب عصير بعد أن دست به حبوب منومة، وعندما فقد وعيه تعدى عليه الثاني بالضرب على رأسه وجسده بعصا "شومة" حتى أودى بحياته، واستولى على هاتفه المحمول والتخلص من بطاقته بتمزيقها، وعقب ذلك قام بإيثاقه ووضعه داخل مرتبة ونقل جثته بسيارة نصف نقل ملك عامل مُقيم بذات الناحية "لا يعلم بالواقعة " والتوجه إلى دائرة مركز السادات بالمنوفية وأضرما النيران بها، وأرشدا عن الجثة، وعُثر عليها متفحمة، والهاتف المستولى عليه.