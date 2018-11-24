مصر | دفاع سعاد الخولي بـ"الرشوة": المتهمون اعترفوا بالواقعة لإعفاءهم من العقوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع سعاد الخولي بـ"الرشوة": المتهمون اعترفوا بالواقعة لإعفاءهم من العقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لمرافعة الدفاع في محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وقال المحامي محمد حمودة، محامى المتهمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، إن اعترافات المتهمين بتقديم الرشوة، يأتي في سبيل الحصول على البراءة وفقا للقانون المصري، الذي يتيح بإعفاء الراشي، بالإضافة لضغوط هيئة الرقابة الإدارية لعدم تلفيق قضايا أخرى، مستطردا:"إحنا شوفنا رشوة محافظ المنوفية وغيره 10 ملايين و7 مليون، مش 20 ألف وحج، هو في نائب محافظ ياخد رشوة زي دي".

وأضاف حمودة، أنه لم يثبت بالتسجيلات تلقي المتهمة أي رشاوى عينية أو مادية، مستطردا: "أنا مبخافش من حد، أنا بشتغل زي الحمار، بس حمار كويس لأن ده حيوان عظيم، بيستحمل الصعب والذل ومبيتكلمش، بس أنا بتكلم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد بحضور محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.

