مصر | حبس "فطاطري" بتهمة سرقة الشقق السكنية في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "فطاطري" بتهمة سرقة الشقق السكنية في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس فطاطري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، و70 ألف جنيه، ومبالغ أخرى من شقق سكنية دائرة القسم.

وكان قد تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من "صالح عشماوي"، و" حسني جنيدي"، يفيد أنهما عقب عودتهما من حفل زفاف نجل الأول اكتشفا كسر باب الشقق سكنهما، وكذا عدد 5 شقق أخرى بذات العقار وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن عدد 4 غوايش، 10 خاتم، و4 حلق، سلسلة، وخاتم فضي )، ومبلغ مالي 11 ألف جنيه من داخل مسكن الأول، وكذا سرقة مبلغ مالي 60 ألف جنيه، و1000 دولار أمريكي، و465 ريال سعودي من داخل مسكن الثاني، ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "س.م"36 سنة فطاطري.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام عتلة حديدية ضبطت بإرشاده.

وأضاف المتهم أنه نظرًا لإقامته بذات العقار سكن المبلغان وعلمه بمواعيد تحركاتهما أستغل عدم تواجدهم بالعقار، وقام بكسر أبواب الشقق سكنهم باستخدام عتلة حديديه وتمكن من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا، تم بإرشاده بمسكنه ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، " 9 خواتم، 2 حلق، 2 بروش، 4 غوايش، 2 سلسلة، انسيال، 2 سبحة فضية، 2 ساعة رجالي، 7 هواتف محمولة، 11870 جنيها، 255 ريال سعودي، 100 دولار".

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأقرا بأن المضبوطات هي جملة ما تم سرقته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.