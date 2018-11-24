شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لاستقبال الأمطار والتغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، على أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الأمطار، والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، والتأكد من عمل جميع بالوعات صرف الأمطار بكفاءة وإصلاح التالف منها، وتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقا، وتمركزها بالقرب منها مدعمة بفرق إنقاذ لسرعة الوصول إلى المواقع طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147- 23912136الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيقا مستمرًا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه، كما تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط هاتف مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.