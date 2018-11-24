شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رئيس دير أبومقار إلى 22 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا ابيفانيوس لجلسة 22 ديسمبر المقبل، لاستخراج شهادة تحركات المجني عليه عن شهري يونيو ويوليو، وسماع مرافعة الدفاع والنيابة.

ترأس الجلسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، وذلك في القضية المتهم فيها فيها وائل سعد تواضروس، أشعياء المقارى سابقًا، وريمون رسمي منصور، المعروف باسم الراهب فلتاؤس المقاري.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة لأقوال الدكتور ياسر بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور، والراهب شنودة المقاري، الذي يجاور المتهم الأول وائل سعد تواضروس في مسكنه، والعميد عبدالغفار الديب، رئيس مباحث مديرية أمن البحيرة، والمقدم محمد حنفى، رئيس مباحث مركز وادي النطرون السابق، والمهندس فؤاد مجدي عبده، الطالب بكلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية.