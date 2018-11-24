شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يطالب «الأعلى للإعلام» بمراجعة قرارات وقف إعلاميين وبرامجهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، بما أعلنه مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من نفى قاطع لما نشر باسم المجلس تحت مسمى لائحة جزاءات المخالفات الإعلامية وإنه سوف يتم التحقيق مع المسؤول عما نشر .

وطالب الكنيسى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة بعض القرارات التي اتخذها المجلس في الفترة الماضية من إيقاف وتحقيق لبعض الإعلاميين وبرامجهم مما يُعد تداخلا في اختصاصات النقابة المنصوص عليها في القانونين ٩٣ لسنة ٢٠١٦ و١٨٠ لسنة ٢٠١٨، حيث أن البرامج وما يقدم فيها من محتوى مسؤولية مقدم البرنامج وفريق العمل من مخرجين ومعدين ومراسلين ومحررين وبالتالى فإن محاسبة البرامج وفرق العمل على أي أخطاء مهنية تحدث، لهو حق أصيل للنقابة وتتم وفقاً لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى اللذين أصدرتهما النقابة ويحددان حقوق وجبات الإعلاميين، كما أن المحاسبة وتوقيع الجزاءات تتم وفق إجراءات متدرجة حددها القانون ٩٣ لسنة وتبدء بالتحقيق من قبل اللجنة القانونية بالنقابة وتنتهى بقرار التأديب الذي يصدره مجلس التأديب برئاسة أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية.