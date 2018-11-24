شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة متهمي «فساد مليار دولار» إلى 23 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفساد المليار دولار» لجلسة ٢٣ ديسمبر للاطلاع وفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبدالمجيد.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول تحويل عدة مبالغ من حسابات شركة «ocs» ببنكي «عودة» بسويسرا و«قطر الوطني» بالدوحة بإجمالي 9.5 ملايين دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة «mh» للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك «بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة» التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.