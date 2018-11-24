شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تقبل طعن «عكاشة» على حكم حبسه لتزويره «الدكتوراه».. و12 يناير نظر الموضوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، السبت، بقبول الطعن المقدم من توفيق عكاشة، البرلماني السابق، على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وحددت جلسة 12 يناير المقبل، لنظر الموضوع.

وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في سبتمبر الماضي، أيدت حكم حبس «عكاشة»، سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزوير شهادة الدكتوراه.