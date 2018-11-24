شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شديدة اللهجة من محافظ الدقهلية لمسؤولي «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، لمسؤولي الصحة رسالة شديد اللهجة عن سوء حالة بعض مستشفيات الصحة بنطاق المحافظة.

وقال خلال جولة مفاجئة لمستشفى نبروه، السبت: «حذرت من سوء حالة بعض مستشفيات الدقهلية وطالبت وكيل الوزارة بالنزول من مكتبه للوقوف على أوضاعها في الواقع».

وكان المحافظ زار مستشفى نبروه المركزي في جولة مفاجئة، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية وغرف العمليات وحضانات الأطفال.

وأبدى «شاروبيم» غضبه من سوء حالة المستشفى وتقاعس العاملين بها عن أداء واجبهم وسوء حالة النظافة وأعلن في بيان صحفي عدم انحياز العاملين بها للمواطنين من المرضى المتواجدين بالمستشفى، قائلا: «سبق أن حذرت الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة من استمرار التراجع الذي لاحظته في بعض المستشفيات أثناء جولاتى المفاجئة وطلبت من وكيل وزارة الصحة بضرورة النزول من مكتبه والقيام بزيارات لجميع مستشفيات المحافظة والتأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية وإحكام الرقابة على العاملين بها الذين اكتشفت أن بعضهم لا يتواجدون في أوقات العمل بالمستشفيات».

وقال في البيان إن «إجراءات قانونية اتخذتها وستتّخذ إجراءات أكثر شدة لمحاسبة المتقاعسين وغير المتواجدين»، كما أكد رفضه لأي سوء معاملة من العاملين بالمستشفيات للمرضى أو ذويهم.

وأضاف أن «الدولة تعمل جاهدة على رفع مستوى المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وأنه على الجميع أن يعمل في الاتجاه الذي تسير عليه الدولة».

وتساءل: «لماذا ننسى أننا في النهاية كلنا مواطنين مهما كانت مواقعنا وأننا نحتاج جميعًا لبعضنا البعض ولو وضع كل منا نفسه مكان الآخر كان بالتأكيد لن يرضى عن إهمال أو تقاعس في أداء المهمة الموكلة له».

يذكر أن محافظ الدقهلية، زار مستشفى أجا المركزي في زيارة مفاجئة مساء الجمعة، أمر بخصم يومين من مرتب المدير المناوب لعدم تواجده بها.

وتجول المحافظ داخل أقسام المستشفى واستمع لشكاوى المرضى من ضعف مستوي الرعاية الصحية المقدمة لهم وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وإضرارهم لشرائها من الصيدليات، كما استمع لشكوى بعض المرضى من سوء تعامل الأطباء وهيئة التمريض معهم.