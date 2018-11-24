شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة مجتمع مدنى تطلق مشروعا لتجهيز العرائس اليتيمات فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق جمعية شبرا الخير، أول جمعية خيرية شبابية فى القليوبية، السبت المقبل مشروع خيرى لتجهيز العرائس باسم "افرحى يا عروسة" لتوزيع أحدث أجهزة منزلية على الفتيات اليتيمات وغير القادرات بمحافظة القليوبية لكى يتمكنوا من إتمام زواجهن.

ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الأجهزة بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من نواب البرلمان ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولفيف من رجال الأعمال والفنانين فى إطار دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية.

يعد مشروع "افرحى يا عروسة" الأكبر من نوعه فى محافظة القليوبية من حيث عدد الأجهزة المنزلية الحديثة التى سيتم توزيعها (بوتاجاز وغسالة وثلاجة).

ويتم اختيار العرائس من قبل لجنة متخصصة فى أعمال البحث من جمعية شبرا الخير وفقا للضوابط التى أقرها مجلس إدارة الجمعية حيث تم اختيار نحو 60 عروسة من أكثر من 150 عروسة تم استلام أوراقهن من مديرية التضأمن الاجتماعى ببنها وفرعها فى شرق شبرا الخيمة، وبعض الجمعيات الأخرى، بالإضافة لما وصل لجمعية شبرا الخير من حالات من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى أو مقرها بشبرا الخيمة.