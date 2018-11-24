شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: مزيد من التعاون مع وزارة البيئة فى الترويج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بأعمال تطوير محمية رأس محمد، مؤكدة أنها أساس الحفاظ على أصول مصر الطبيعية لخدمة السياحة الآن، وفى المستقبل، لأنها حق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المستقبل سيشهد مزيد من التعاون بين وزارة السياحة ووزارة البيئة فى الترويج للسياحة البيئية وتطويرها .

كما أشادت رانيا المشاط بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي متمنية مزيد من النجاح والتوفيق لوزارة البيئة .

جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محمية رأس محمد خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد ويزرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي كرستيانا بالمر ووزير البيئة الأردنى إبراهيم الشهاهدة والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح ورئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب المهندس طلعت السويدي ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب عمرو سعد ورئيس هيئة المحميات الوطنية بحكومة بيرو بيدرو جامبوا ورئيس قطاع حماية الطبيعة بدولة الإمارات الشيخة سالم الزاهري والدكتور جين سمارت الرئيس الدولي لمجموعة الحفاظ علي التنوع البيولوجي للإتحاد الدولي لصون الطبيعة وعيد دمهورك سفير الإتحاد الدولي لصون الطبيعة بمنطقة غرب آسيا وخليل عطية للمركز الإقليمي للمحميات ذات الطبيعة الخاصة.