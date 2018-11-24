مصر | عقب "المطاردة" و"إطلاق النيران".. ضبط عاطل ونجار مسلح بتهمة الاتجار في المخدرات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب "المطاردة" و"إطلاق النيران".. ضبط عاطل ونجار مسلح بتهمة الاتجار في المخدرات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط نجار مسلح وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بأوسيم.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة بشتيل دائرة المركز، تلاحظ لهم قيام شخصين ببيع الأقراص المخدرة، ولدى مشاهدتهما للقوات حاولا الهرب مستقلين دراجة نارية بدون لوحات، وبادر أحدهما بإطلاق أعيرة خرطوش من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه القوات، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل حتى تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما.

وتبين أنهما كل من المدعو "محمد. ع. ع" سن 20، عاطل، ومقيم بشتيل دائرة المركز (مصاب بعيار ناري)، والمدعو "مصطفى. ع. و" سن 22 نجار مسلح ومقيم بشتيل دائرة المركز .

وضبط بحوزة الأول السلاح المستخدم عبارة عن ( فرد خرطوش ) كما ضُبط بحوزتهما ( عدد 1000 قرص مخدر ) والدراجة النارية "خاصة بالثاني"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي واستخدام الدراجة النارية في عملية النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.