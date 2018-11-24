مصر | طالب ثانوي يقتل معلمته خلال درس خصوصي بمنزلها.. والسبب "لعبة إلكترونية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالب ثانوي يقتل معلمته خلال درس خصوصي بمنزلها.. والسبب "لعبة إلكترونية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم طالب ثانوي على قتل معلمته، 59 عاما، مساء أمس الجمعة، وذلك أثناء تواجدهما في منزلها الكائن بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، حيث كان الطالب يحصل على درس خصوصي في مادة الكيمياء، بسبب لعبة إلكترونية.

وأوضح مصدر أمني بالإسكندرية، أن والد الطالب الجاني قد قام بإحضار نجله من تلقاء نفسه إلى قسم شرطة المنتزه أول، وعلل سبب قيام نجله بارتكاب الجريمة خوضه لعبة إلكترونية على شبكة الإنترنت، ولكن لا زالت المباحث تكثف جهودها من أجل كشف أي تفاصيل تتعلق يهذه الجريمة المثيرة للجدل.

وتعود بداية كشف تفاصيل هذه الواقعة كان مع وصول إخطار إلى مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية اللواء محمد الشريف من قبل مأمور قسم شرطة أول المنتزه يفيد بالعثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم داخل شقتها السكنية الكائنة بمنطقة ميامي بدائرة القسم، وبعد التحريات الآولية قد تبين بأن مرتكب الجريمة هو أحد الطلاب الذين يتلقون دروس خصوصية داخل منزل المعلمة المجني عليها، وهو "س. م" 16 سنة، طالب بالثانوية العامة.

وعلى الفور قد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في هذه الواقعة.