مصر | "جبروت امرأة".. ربة منزل تخطف رضيع شقيقتها لبيعه بـ25 ألف جنيه بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبروت امرأة".. ربة منزل تخطف رضيع شقيقتها لبيعه بـ25 ألف جنيه بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من إلقاء القبض على مرتكبي واقعة خطف طفل رضيع عقب ولادته داخل مستشفى الساحل في الإسكندرية، وقد تبين بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة هي شقيقة السيدة التي تقدمت بالبلاغ، بالإضافة إلى "سائقين"، وهذا من أجل بيعه بمقابل مادي يصل لـ25 ألف جنيه.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من قبل سيدة تدعى "منى.ج"، ربة منزل، ومقيمة في دائرة قسم شرطة الساحل، يفيد بأنها قد وضعت طفلا داخل المستشفى، وبعدها قامت بالتواصل والاتصال بشقيقتها "هدى. ج. م" ربة منزل، مقيمة بالإسكندرية، فحضرت للمستشفى وبرفقتها شخصان وطلبت منها الطفل لوضعه بالحضانة، ولكن بعد ذلك قد أخذت شقيقتها الطفل وهربت من المستشفى بشكل مفاجئ، ما جعل السيدة التي قمت البلاغ تتهم شقيقتها في هذا الأمر.

وبالفعل قد توصلت التحريات إلى مرتكبي هذه الجريمة، وتبين بأنهم "شقيقة المُبلغة، سائقين شقيقين 28، 33 عاما، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية".

وقامت قوات الأمن بتحديد مكان تواجدهم، وتمت مداهمته وإلقاء القبض عليهم، وقد اعترف أحد المتهمين بأن سيدة من عائلة غنية وبسبب عدم قدرتها على الإنجاب، فإنها ترغب في الحصول على نصيب أكبر من الآرث، فتريد شراء طفل بأي مقابل.